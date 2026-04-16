Juventus | nuovo stop per Milik

La Juventus ha reso noto che Arkadiusz Milik si è infortunato durante l’allenamento di martedì 14 aprile. Il bollettino medico ufficiale indica una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore polacco dovrà rimanere lontano dai campi per un periodo che non è stato specificato. Questa nuova interruzione si aggiunge alle assenze già accumulate nelle ultime settimane.

La Juventus ha comunicato oggi il bollettino medico sulle condizioni di Arkadiusz Milik. Il polacco ha riportato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra, infortunio accusato durante l’allenamento di martedì 14 aprile. Milik è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il JMedical. Al momento L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: nuovo stop per Milik Juventus 2-0 Genoa | HIGHLIGHTS Serie A Notizie correlate Juventus, finalmente Milik è di nuovo in gruppoLa notizia più positiva di una giornata altrimenti complicata per la Juventus arriva dalla Continassa: Arkadiusz Milik ha svolto l’intera sessione di... Leggi anche: Juventus, Milik di nuovo out: lesione muscolare Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Juventus: nuovo stop per Milik, c'è una lesione alla coscia; Juve, non c'è pace per Vlahovic: nuovo infortunio e stop per l'attaccante. Le condizioni; Incubo Milik, nuovo stop e stagione finita: ennesimo infortunio per il polacco; Il nuovo stop di Vlahovic preoccupa: può influire sul rinnovo? Intanto spunta Darwin Nunez. Milik, nuovo stop per la Juventus: lesione alla coscia, stagione a rischioQuesto ennesimo stop costringe il tecnico Luciano Spalletti a rinunciare nuovamente al classe 1994, rientrato in campo il 23 marzo scorso dopo quasi due anni di assenza. Milik era stato fermo per un ... it.blastingnews.com Juventus, continua l’incubo per Milik: nuovo infortunio e stagione finitaNuova tegola per la Juventus e Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco si ferma nuovamente: per lui lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Nuovo stop per Milik (Ansa) – Calc ... calciomercato.it Un attacco da rifondare. Simone Stenti ci va già duro sul reparto offensivo bianconero. Recupera la puntata completa di "Tribuna Juve" sul nostro canale YT! #juve #juventusnews24 #vlahovic #milik #david - facebook.com facebook #Juventus: la firma del rinnovo di #Locatelli fino al 2030 è attesa per domani // Locatelli is expected to sign his new Juventus deal until 2030 tomorrow x.com