Juventus Milik di nuovo out | lesione muscolare

La Juventus ha annunciato che il giocatore Milik si è infortunato di nuovo, riportando una lesione muscolare. L’attaccante non sarà disponibile per le prossime partite e si trova in fase di valutazione medica. La squadra dovrà affrontare quindi un momento difficile nel reparto offensivo, già alle prese con altre assenze. La situazione mette in discussione le scelte del tecnico in vista delle prossime gare.

Juventus, tegola Milik: lesione muscolare e attacco in emergenza. Non c’è pace per il reparto offensivo della Juventus. Dopo il problema di Kenan Yildiz, alle prese con un fastidio al ginocchio, arriva un’altra brutta notizia per Luciano Spalletti: Arkadiusz Milik si ferma di nuovo per infortunio. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Milik di nuovo out: lesione muscolare Notizie correlate Juventus-Milik, tegola Spalletti: lesione di medio grado, ecco i tempiIl silenzio della Continassa è stato rotto dai risultati degli esami: Arek Milik si ferma e la Juventus perde il suo unico, vero riferimento d’area... Infermeria granata di nuovo piena: lesione muscolare per VillaLa lesione all'adduttore è lieve, ma è un danno sufficiente per mettere ko Villa fino al termine della stagione regolare. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: David, Boga o Milik: chi gioca titolare in attacco per Atalanta-Juventus, la scelta di Spalletti senza Vlahovic; Convocati Juve-Genoa, la lista di Spalletti: la decisione su Holm, ci sono Vlahovic-Milik, Adzic out; La Juve ha perso Vlahovic: ora tocca a Boga, David o Milik; Juve, ecco quanto rimarrà fuori Adzic. Le ultime sulla porta e sulle condizioni di Milik e Vlahovic. Pagina 2 | Milik infortunato di nuovo, incubo senza fine: per quanto lo riperde la JuveAlcuni avevano pensato che il 2026 potesse essere l'anno del tanto atteso ritorno di Milik. Il classe 1994 non scendeva in campo con la Juve dalla stagione 2023/24, più precisamente dal 25 maggio 2024 ... tuttosport.com Milik si è infortunato di nuovo dopo l’ultimo allenamento: Spalletti lo perde per un tempo indefinitoArkadiusz Milik si è infortunato di nuovo. Incredibile sfortuna per l'attaccante della Juventus il quale era appena tornato dopo un anno e mezzo lontano ... fanpage.it Milik di nuovo KO Non c'è pace per Arkadiusz Milik: il polacco stamane si è sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra. La Juventus ha comunicato che tra 10 giorni ver - facebook.com facebook #Juventus, nuovo infortunio per #Milik: lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra x.com