Juventus finalmente Milik è di nuovo in gruppo

Milik torna a allenarsi con la Juventus dopo mesi di infortuni, causati da problemi muscolari che lo hanno tenuto lontano dal campo. La sua presenza tra i compagni rappresenta un segnale importante in vista delle prossime partite. I tifosi seguono con attenzione ogni suo movimento, sperando in una rapida ripresa. La sessione di oggi ha visto anche altri giocatori, ma Milik ha attirato l’attenzione per la sua presenza in gruppo.

La notizia più positiva di una giornata altrimenti complicata per la Juventus arriva dalla Continassa: Arkadiusz Milik ha svolto l'intera sessione di allenamento con il gruppo, un passo concreto verso il rientro dopo un calvario infinito.Il centravanti polacco, martoriato da infortuni seriali (in particolare al ginocchio, con stop dal maggiogiugno