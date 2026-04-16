La Juventus ha deciso di sospendere temporaneamente le trattative per il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic. I colloqui, che erano ripresi con un certo accordo tra le parti, sono stati momentaneamente interrotti senza indicazioni sulla ripresa. La situazione resta in stand-by, senza comunicazioni ufficiali su eventuali sviluppi futuri.

La Juventus ha deciso di rallentare le trattative per il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic. I colloqui, che erano ripresi con una certa disponibilità reciproca, sono stati momentaneamente messi in stand-by. La dirigenza bianconera vuole prima valutare con maggiore attenzione la condizione fisica del centravanti serbo e il suo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: novità sul rinnovo di Vlahovic

JUVE SCATENATA: SENESI, VICARIO E IL RINNOVO DI VLAHOVIC!

Notizie correlate

Juventus, Ottolini sul rinnovo di Vlahovic “Non è finita”Marco Ottolini ha parlato ai microfoni di Sky Sport di diverse situazioni delicate in casa Juventus, su tutti i rinnovi di Vlahovic e McKennie.

Ultimissime Juve LIVE: Openda sempre più ai margini, novità sul rinnovo di Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Ufficiale | Luciano Spalletti rinnova con la Juventus fino al 2028; Rinnovi Vlahovic e Spalletti, le ultime dal ds Juve Ottolini; Il nuovo stop di Vlahovic preoccupa: può influire sul rinnovo? Intanto spunta Darwin Nunez; Il futuro di Locatelli sarà ancora alla Juve: ecco le novità sul rinnovo di contratto.

Locatelli-Juve, tutto sul rinnovo e sul retroscena mercato: firma, cifre e chi sono i prossimiIl capitano bianconero si legherà ancora una volta al club: come sono andate le trattative, chi lo ha voluto più di tutti e quali saranno le prossime mosse ... tuttosport.com

Locatelli Juventus, intesa totale per il rinnovo: firma e ufficialità in arrivo. Le cifre e la durata del nuovo accordoLocatelli Juventus, intesa totale per il rinnovo: firma e ufficialità in arrivo. Le cifre e la durata del nuovo accordo ... calcionews24.com

La posizione di Zhegrova alla Juventus, secondo Fabrizio Romano Voi cosa fareste - facebook.com facebook

Domenica la sfida tra #Juventus e #Bologna Come sta davvero Kenan #Yildiz Senza il numero 10 in campo la Vecchia Signora ha collezionato 5 sconfitte e 3 pareggi ma soltanto 2 vittorie Le ultime su #Thuram e #Kelly x.com