Juventus Ottolini sul rinnovo di Vlahovic Non è finita

Marco Ottolini ha fatto il punto sulla Juventus e sui rinnovi in casa bianconera. Il giornalista ha detto che la trattativa per il rinnovo di Vlahovic non è ancora chiusa e che ci sono ancora passi da fare. Ottolini ha anche parlato di McKennie, ma il focus resta sul futuro dell’attaccante serbo. La situazione resta aperta e non ci sono certezze, anche se l’intenzione di tutte le parti è di arrivare a un accordo.

Marco Ottolini ha parlato ai microfoni di Sky Sport di diverse situazioni delicate in casa Juventus, su tutti i rinnovi di Vlahovic e McKennie. Le parole di Ottolini sulla situazione di Vlahovic “Vlahovic tornerà a disposizione tra qualche settimana e il discorso per il suo rinnovo non è chiuso. Il rinnovo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ottolini sul rinnovo di Vlahovic “Non è finita” Approfondimenti su Juventus Rinnovo Juventus, il ds Ottolini annuncia: «Contatti in corso per il rinnovo di McKennie! E su Vlahovic…» Ottolini ha confermato che ci sono già contatti con McKennie per il rinnovo del contratto. Juve, Ottolini blinda Spalletti e riapre il caso Vlahovic: «Rinnovo? Non è tutto chiuso» La Juventus si prepara al Derby d’Italia con alcuni nodi ancora da sciogliere. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. CLAMOROSO JUVE: EN-NESYRI PRESTO A TORINO! E NON È FINITA QUI! Ultime notizie su Juventus Rinnovo Argomenti discussi: Ottolini apre al rinnovo di Vlahovic con la Juve: Il discorso non è chiuso; L'attaccante che non è arrivato ma arriverà, i rinnovi di McKennie e Kalulu, l'intesa con Spalletti; JUVENTUS VLAHOVIC Juventus, Ottolini sul futuro di Vlahovi?: Non è un discorso totalmente chiuso; Ottolini, rinnovi e mercato Juve: Attaccante? Vi spiego. Spalletti-McKennie, a che punto siamo. Ottolini, DS della Juventus, sul rinnovo di Vlahovic: Non è un discorso chiusoIl DS della Juventus Ottolini parla del possibile rinnovo di Vlahovic affermando che non si tratta di un discorso del tutto chiuso ... generationsport.it Calciomercato Juventus, Ottolini: Spalletti? Sul rinnovo al momento siamo…Ecco di seguito in chiave calciomercato Juventus le parole del Direttore Sportivo del club bianconero, Marco Ottolini. Vi proponiamo di seguito la risposta ... news-sports.it Il DS Ottolini gela il Milan su Vlahovic Ecco le sue parole sul rinnovo dell'attaccante... https://www.milannews24.com/mercato-milan-vlahovic-ottolini-juventus/ #Juve #Calciomercato #Milan #SerieA - facebook.com facebook #Juventus, #Ottolini: «Futuro #Vlahovic Non è un discorso chiuso» #MilanPress x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.