Inter Akanji si racconta | In questo momento la mia attenzione è tutta sull’Inter Sul futuro dico questo

Akanji, difensore dell’Inter, spiega che al momento il suo pensiero è concentrato esclusivamente sulla squadra. Da quando è arrivato a Milano, ha già mostrato grande determinazione in campo, contribuendo a rafforzare la linea difensiva. Per ora, il suo obiettivo principale è aiutare i nerazzurri a ottenere risultati positivi. Alla domanda sul futuro, risponde con chiarezza, mantenendo alta la concentrazione sulla stagione in corso.