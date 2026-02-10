Puczka si dice soddisfatto del suo momento e del premio MVP di gennaio. Il giovane talento della Juventus Next Gen ha parlato ai microfoni di Area C, raccontando come si sente e cosa pensa sulla Prima squadra. Puczka, che sta vivendo un buon periodo, ha anche condiviso alcune riflessioni sul suo ruolo e sul futuro del club.

Juventus Next Gen, Puczka ai microfoni di Area C ha parlato del momento dei bianconeri e anche del suo periodo personale. Cosa ha detto. Intervenuto ai microfoni di Area C, Puczka, calciatore della Juventus Next Gen ha affrontato diversi temi. Le sue parole. MOMENTO – « E’ un grande momento per me. Sono molto felice di aiutare la squadra, di segnare gol e fare assist. E’ davvero un periodo positivo e sono contento di dare il mio contributo per provare a vincere ogni partita ». QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE PREMIO MVP GENNAIO – « Vincere il premio MVP di gennaio è una grande soddisfazione: dimostra che sto facendo le cose giuste in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Next Gen, Puczka rivela: «Sono contento del mio momento e del premio MVP di gennaio. Sulla Prima squadra dico questo»

Juventus Next Gen annuncia Puczka come il nuovo capocannoniere della squadra, grazie alle sue prestazioni come esterno austriaco.

