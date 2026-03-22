Dopo 665 giorni Milik è tornato calciatore Viaggio nel suo calvario

Dopo 665 giorni, l’attaccante polacco è tornato a giocare in una partita ufficiale. Nel finale della sfida contro il Sassuolo, l’allenatore ha scelto di schierarlo, segnando il suo rientro in campo dopo quasi un anno e mezzo di assenza. L’ultima presenza in maglia bianconera risaliva a fine maggio 2024.

Visto il periodo, qualcuno ha scomodato pure la resurrezione. Senza voler essere blasfemi, il ritorno in campo di Milik con la maglia della Juve contro il Sassuolo, 665 giorni dopo l'ultima volta, è stato quantomeno una rinascita. Dal Monza nel maggio 2024 al Sassuolo sabato sera sono trascorsi quasi 2 anni di calvario per l'attaccante polacco, vittima di due operazioni al ginocchio, infortuni in serie, alcuni anche grotteschi, viaggi in patria e spiacevoli voci incontrollate, e oggetto di un rinnovo di contratto "strategico" fino al 2027 che aveva fatto storcere la bocca a molti. Il 21 marzo 2026 per Arek è dunque il giorno dell'inizio della sua seconda vita e, comunque vada in futuro, per lui sarà già una vittoria: a 32 anni è tornato a sentirsi un calciatore quando nessuno credeva più in lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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