Juventus l’attacco sterile è il rebus di Spalletti

La Juventus sta attraversando un momento difficile in attacco, con poche occasioni nette create durante le partite. La squadra fatica a trovare la via del gol e le molte occasioni mancate evidenziano problemi nel reparto offensivo. La situazione sta influenzando i risultati e la continuità delle prestazioni, mettendo in discussione la capacità della squadra di migliorare in avanti. La situazione rimane al centro dell’attenzione nel campionato in corso.

La crisi realizzativa della Juventus di Spalletti: un labirinto senza uscita. La Juventus si trova ad affrontare una fase cruciale della stagione con un limite tecnico che sta diventando insormontabile: l’anemia offensiva del proprio reparto avanzato. Il progetto tecnico guidato da Luciano Spalletti, che pure aveva mostrato sprazzi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, l’attacco sterile è il rebus di Spalletti Juventus, l'arrivo di Spalletti alla Continassa Notizie correlate Juventus-Udinese: rebus attaccoJuventus: Luciano Spalletti si presenta alla Dacia Arena contro l’ Udinese con un rebus offensivo da risolvere in fretta. La Juve a Udine non può sbagliare: rebus attacco per Spalletti, novità MilikTappa fondamentale per la Juventus questa sera contro l’Udinese per la corsa Champions: le probabili formazioni del match del ‘Bluenergy Stadium’ La... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere Gubbio-Pianese: data, orario e diretta; Osimhen-dipendenza: il crollo verticale del Galatasaray senza il suo bomber. Ora il Fenerbahce fa paura; Juventus, l'attacco sterile è il rebus di Spalletti; Napoli, i numeri non sono (erano) da Scudetto: l\'attacco piange, la difesa non ride. Juventus, i bianconeri sono il secondo miglior attacco della Serie A nonostante l’ormai risaputo problema del centravanti. I dettagliJuventus, i bianconeri sono il secondo miglior attacco della Serie A nonostante l'ormai risaputo problema del centravanti. I dettagli ... juventusnews24.com Juventus, Spalletti ridisegna l’attacco: Kolo Muani torna di moda, Vlahovic verso la confermaIl primo tentativo non ha dato i risultati sperati, per questo la Juventus è pronta a rimettere mano al reparto offensivo in vista della prossima stagione. Le scelte fatte nell’ultimo mercato, con gli ... tuttomercatoweb.com Dopo la Juve fuori con due partite giocate in dieci dopo il Barcellona fuori con due partite giocate in dieci anche il Real Madrid esce dalla Champions finendo in dieci Le 3 big che restarono sul pezzo della SuperLega punite da UEFA #Juventus #mad - facebook.com facebook Alisson #Juventus Le ultime x.com