La Juventus affronta questa sera l’Udinese al ‘Bluenergy Stadium’ in un match chiave per la corsa alla zona Champions. La squadra di Spalletti deve fare i conti con un rebus in attacco e potrebbe schierare Milik come novità nella formazione. La partita rappresenta un’occasione importante per i bianconeri di ottenere i tre punti necessari per mantenere la distanza dalle rivali.

Tappa fondamentale per la Juventus questa sera contro l’Udinese per la corsa Champions: le probabili formazioni del match del ‘Bluenergy Stadium’ La Juventus a caccia dei tre punti su campo dell’ Udinese per continuare la ricorsa al quarto posto. La squadra di Luciano Spalletti sarà di scena questa sera al ‘Bluenergy Stadium’ per l’anticipo della 29° giornata del campionato di Serie A, con l’opportunità di sorpassare momentaneamente in classifica Como e Roma che saranno impegnate domani nello scontro diretto. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Spalletti rimanda il rientro di Vlahovic, che in settimana si era allenato con il resto del gruppo alla Continassa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juve a Udine non può sbagliare: rebus attacco per Spalletti, novità Milik

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