Juventus-Udinese | rebus attacco

La Juventus affronta l’Udinese alla Dacia Arena con un problema nel reparto offensivo, poiché Luciano Spalletti deve decidere chi schierare in attacco. La formazione bianconera si presenta con alcune incognite legate alle scelte dei giocatori disponibili, in un match che si annuncia decisivo per il reparto avanzato. La partita si gioca in un contesto di attese e incertezze riguardo alle scelte tattiche.

Juventus: Luciano Spalletti si presenta alla Dacia Arena contro l’ Udinese con un rebus offensivo da risolvere in fretta. Dusan Vlahovic, rientrato da poco dopo l’intervento al flessore e il lungo stop, non è stato convocato per scelta precauzionale: il tecnico Juventus vuole evitare ogni rischio di ricaduta e lo terrà L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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