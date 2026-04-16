Juventus Chiellini Manninger persona vera e compagno leale

Giorgio Chiellini ha commentato la scomparsa di Alex Manninger, ex portiere della Juventus e dell’Arsenal. Chiellini ha definito Manninger una persona vera e un compagno leale. La notizia della morte dell’ex calciatore è stata annunciata recentemente. Chiellini ha espresso il suo cordoglio e ricordato Manninger come un compagno di squadra affidabile. La sua scomparsa ha colpito chi ha condiviso il campo con lui durante la carriera.

Le parole di Giorgio Chiellini dopo la prematura scomparsa di Alex Manninger, ex portiere della Juventus e dell’Arsenal di Wenger. Di seguito il comunicato: Il comunicato della Juventus e le parole di Chiellini. Tutta la Juventus, i suoi tifosi e l’intero mondo del calcio piangono oggi la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Chiellini “Manninger persona vera e compagno leale” Juventus-Galatasaray, le parole di Chiellini nel post partita | Champions League Notizie correlate Chiellini ricorda Manninger: «Un giorno tristissimo. Se ne va un compagno di squadra esemplare e una persona di grande valore»di Francesco SpagnoloChiellini attraverso i canali della Juventus ha ricordato Manninger nel giorno della sua morte. Juventus, Chiellini ricorda Protti “Una persona vera”Chiellini ha parlato del rapporto con Igor Protti, suo ex compagno di squadra dal Livorno su cui uscira il film dal titolo “L’eroe romantico del... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Stipendi dei giocatori Juventus - Dati attuali su ricavi e contratti. Chiellini ricorda Manninger, ex compagno alla Juve: Ci saluta una persona di grande valoreAnche Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha voluto esprimere un pensiero verso Alex Manninger, scomparso tragicamente oggi. tuttomercatoweb.com Pagina 3 | Manninger, tragedia in Austria: l'ex Juve morto in un tragico incidente, tutti gli aggiornamentiI bianconeri hanno ricordato il portiere austriaco con un messaggio profondo: Tutta la Juventus, i suoi tifosi e l'intero mondo del calcio piangono oggi la scomparsa di Alexander Manninger, tragicame ... tuttosport.com