juventus chiellini ricorda protti una persona vera

Giornalista: Giorgio Chiellini ha commentato il rapporto con Igor Protti, suo ex compagno di squadra nel Livorno. Chiellini ha definito Protti come

Chiellini ha parlato del rapporto con Igor Protti, suo ex compagno di squadra dal Livorno su cui uscira il film dal titolo “L’eroe romantico del calcio”. Le sue parole a Sky in memoria del vecchio compagno di squadra. Il rapporto con Protti Chiellini spiega così il rapporto con Protti. “ Igor è stato due L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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