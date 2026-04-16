Mentre si avvicina la partita tra Juventus e Bologna, l’allenatore della squadra si trova a dover gestire alcune problematiche di natura fisica tra i giocatori, in particolare per quanto riguarda Kenan Yildiz. Le sue condizioni sono al centro delle attenzioni, con il rischio di un suo forfait che potrebbe influenzare le scelte della formazione. La situazione viene monitorata attentamente dallo staff medico.

Continuano a destare preoccupazione, all’interno dell’ambiente bianconero, le condizioni di Kenan Yildiz. Il numero 10, costretto ad uscire al minuto 58 nell’ultima sfida contro l’Atalanta, potrebbe saltare anche la gara decisiva contro il Bologna di domenica 19 aprile. Niente di nuovo per il turco, che da tempo convive con una tendinopatia rotulea al ginocchio della gamba sinistra. Ad allarmare è però il momento in cui arriva la notizia dell’ennesimo possibile stop: oltre al turco, infatti, anche Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic sono alle prese con i rispettivi infortuni, decimando di fatto l’attacco juventino. A questo punto toccherà a Luciano Spalletti decidere come porre rimedio a queste assenze, con la necessità di virare verso una delle due alternative che in questo momento sono indietro nelle gerarchie.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Verso Juventus-Bologna, Spalletti alle prese con l’infermeria: rischio forfait per Yildiz

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