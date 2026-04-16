Il sindaco e gli amministratori comunali hanno convocato il rappresentante americano della società calcistica locale. La società, infatti, viene considerata un elemento importante per la città, riconosciuto come un patrimonio che va oltre il semplice sport. In un incontro di circa due minuti, si è discusso di alcuni aspetti relativi alla gestione del club e al suo ruolo nel tessuto cittadino.

Tempo di lettura: 2 minuti “ La Juve Stabia è patrimonio della città intera. Un bene identitario che va ben oltre il popolare mondo del calcio. Le difficoltà economico-finanziarie emerse negli ultimi tempi hanno creato grande apprensione nell’opinione pubblica. Il socio unico americano ha dunque un’enorme responsabilità: se dovesse decidere – come sembra – di cedere la società, è opportuno che informi preventivamente gli amministratori giudiziari e il sindaco. Ogni eventuale acquirente deve garantire, già prima di instaurare una trattativa, solidità economica, trasparenza societaria, aderenza ai principi di legalità. La Juve Stabia non è un’azienda qualsiasi, ma una bandiera di una comunità orgogliosa dei risultati sportivi fin qui raggiunti”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Juve Stabia, sindaco e amministratori chiamano a rapporto il socio americano

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