Juve allarme diffidati a Istanbul | in 4 rischiano il ritorno col Galatasaray

La Juventus di Luciano Spalletti si trova in allarme a Istanbul a causa delle diffide, che coinvolgono quattro giocatori e potrebbero farli saltare il ritorno contro il Galatasaray. La squadra ha già accumulato diversi cartellini gialli in questa fase della competizione, rendendo difficile pianificare le scelte in campo. La partita di questa sera rappresenta un banco di prova importante, anche per la gestione delle sanzioni disciplinari.

La Juventus di Luciano Spalletti sbarca a Istanbul per l’andata dei playoff di Champions League con l’obbligo di gestire una vera e propria emergenza disciplinare. Sono ben cinque i calciatori bianconeri a rischio squalifica in vista del match di ritorno, una minaccia che incombe sulla delicatissima trasferta contro il Galatasaray. Oltre alla pressione ambientale di uno stadio storicamente ostile, il tecnico toscano dovrà istruire i suoi a una gestione chirurgica dei contrasti per non decimare l’undici titolare nella sfida decisiva. Il bollettino dei diffidati gela le rotazioni della Continassa: Manuel Locatelli, Juan David Cabal, Lloyd Kelly e Andrea Cambiaso scenderanno in campo con la mannaia del cartellino giallo sulla testa.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Diffidati Galatasaray Juve: quali bianconeri sono a rischio in vista della sfida di ritorno. La lista completaIl Galatasaray ha commesso numerosi falli durante la partita a Istanbul, mettendo a rischio la presenza di quattro giocatori della Juventus in vista del ritorno.

Juve, David salta il Galatasaray: non parte per Istanbul. Thuram recuperatoDavid della Juventus non partirà per Istanbul a causa di un problema muscolare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.