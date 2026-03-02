Moviola Roma Juve CorSport | Bremer rischia il rigore e Kelly viene ‘graziato’ Insufficiente Sozza

Durante la partita tra Roma e Juventus, la moviola ha evidenziato che Bremer rischiava un rigore, mentre Kelly è stato risparmiato da una decisione arbitrale. Secondo il Corriere dello Sport, l'arbitro Sozza ha giudicato alcune azioni in modo diverso rispetto alle aspettative, risultando insufficiente in alcune valutazioni. La partita si è svolta senza ulteriori interventi disciplinari.

