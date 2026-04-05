Firma imminente con la Juve | contratto fino a giugno 2030

È vicino l’accordo tra il calciatore e la Juventus, con la firma che potrebbe arrivare a breve. Il contratto avrà durata fino a giugno 2030 e prevede uno stipendio netto di circa 4 milioni di euro a stagione. La trattativa si sta concludendo e le parti sono ormai pronte a ufficializzare l’intesa. La firma segnerà l’ingresso del giocatore nel club per i prossimi anni.

Stipendio da circa 4 milioni di euro netti a stagione È imminente la firma con la Juve. Come racconta ‘Tuttosport’, tra le parti neanche c’è stata una vera e propria trattativa: criticato a lungo, con Spalletti è diventato un punto fermo, pressoché intoccabile di una squadra che in questo rush finale cercherà di conquistare l’agognato posto in Champions. Firma imminente con la Juve: le ultime (AnsaFoto) – Calciomercato.it Locatelli-Juve avanti insieme. Stando al quotidiano torinese ci siamo per il rinnovo del centrocampista e capitano bianconero. Il classe ’99 firmerà a breve fino a giugno 2030, vedendo salire il suo stipendio a circa 4 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Firma imminente con la Juve: contratto fino a giugno 2030 Leggi anche: Juve, Yildiz rinnova il contratto: firma fino al 2030 Carnesecchi ci mette la firma: contratto fino al 2030di Bruno De SantisNovità inattese per Carnesecchi, portiere da tempo nel mirino della Juventus: c’è l’accordo per il contratto fino al 2030 La... Temi più discussi: Nuovo contratto scuola: aumenti da 143 euro per i docenti, firma imminente; Quando arriva il rinnovo di Spalletti con la Juventus, fissata la data per la firma: durata del contratto e ingaggio dell'allenatore bianconero; Florida, esecuzione imminente per James Duckett: Il 31 marzo si decide mentre il DNA resta senza risposta; Firma con la Juventus, c’è la data: primo colpo per i bianconeri. Quando arriva il rinnovo di Spalletti con la Juventus, fissata la data per la firma: durata del contratto e ingaggio dell'allenatore bianconeroLa firma di Luciano Spalletti con la Juventus è ormai imminente, fissata la data per il rinnovo. Intanto il tecnico progetta il futuro insieme alla società bianconera anche sul mercato. msn.com Spalletti alla Juve, firma imminente: c’è la data esattaDopo la sconfitta maturata al 'Bernabeu' si torna a parlare del possibile esonero di Igor Tudor: l'ex CT è in rampa di lancio La differenza, come si dice in questi casi, l’hanno fatta i singoli. I ... diregiovani.it Ah, ecco. Ma che strano, eppure ci avrei giurato... Comunque è imminente, eh! E' imminente da tre settimane. Cambia poco; la firma dovrebbe arrivare lunedì 25 maggio. x.com Non c’è la sensazione che la firma di Luciano #Spalletti sia imminente, e le tempistiche potrebbero slittare oltre Pasquetta. Tra il tecnico e la #Juventus c’è grande sintonia: nessuna spaccatura, si procede secondo i piani. È più probabile un contratto biennal facebook