La Juventus sta preparando una campagna acquisti con sette nuovi acquisti, di cui tre a costo zero, per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il tecnico ha espresso la volontà di avere una squadra competitiva già dai primi impegni ufficiali, e si prevede che avrà un ruolo importante nelle decisioni di mercato. La strategia punta a rinforzare la squadra in vista dello scudetto, con interventi mirati e rapidi.

Il tecnico vuole una rosa subito competitiva per lo Scudetto Spalletti avrà, o almeno dovrebbe avere un grande peso nelle prossime scelte di calciomercato della Juve. Il rinnovo fino a giugno 2028 ha rafforzato la posizione del tecnico, che punta ad avere una rosa competitiva subito per il massimo traguardo in Italia: lo Scudetto. Juve, 7 grandi colpi per Spalletti: 4 sono a costo zero (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it Si fanno grandi nomi per la Juve che verrà, sette big di cui quattro con il contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Per l’attacco quello top rimane Robert Lewandowski, ancora indeciso sul proprio futuro. Il Barcellona gli avrebbe proposto un rinnovo annuale con opzione, mentre dalla MLS sono in pressing almeno un paio di club.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, 7 grandi colpi per Spalletti: 3 sono a costo zero

CALCIOMERCATO JUVE: PRIMO COLPO PER SPALLETTI!

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