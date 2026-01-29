Spalletti regala 64 milioni alla Juve spazio per due colpi e via in tre

La Juventus si prepara a cambiare volto. Con la qualificazione ai playoff di Champions League, il club può contare su 64 milioni in più da investire. Spalletti, allenatore appena arrivato, ha già in mente due colpi di mercato e pensa di liberarsi di tre giocatori per fare spazio. La società punta a rinforzarsi subito, sfruttando questa opportunità per migliorare la rosa e affrontare meglio la prossima stagione.

La qualificazione ai playoff di Champions League non rappresenta solo un traguardo sportivo per la Juventus, ma incide in modo diretto anche sulle strategie di mercato del club. La squadra guidata da Luciano Spalletti ha chiuso la prima fase della Champions League al tredicesimo posto, centrando l'accesso ai playoff. Con questo risultato ha incassato in circa 64,05 milioni di euro, un tesoretto utile per rinforzare la squadra. In lizza i nomi di Norton-Cuffy e Kolo Muani. Si riapre la pista Kolo Muani. Dopo l'ottima esperienza in prestito nella scorsa stagione, Randal Kolo Muani, attualmente al Tottenham ma di proprietà del Paris Saint-Germain, torna nel mirino della Juventus.

