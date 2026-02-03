Il Grand Slam di Parigi apre ufficialmente la stagione di judo. Questo fine settimana, mentre l’Italia si concentra sui Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in Francia si svolge uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per questa disciplina. Scutto e Bellandi guidano la squadra azzurra, pronta a mettersi in mostra tra le tante nazioni che partecipano.

Nel weekend in cui la maggior parte dei riflettori dello sport mondiale sarà rivolta verso l’Italia per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in Francia andrà in scena il primo grande evento della stagione internazionale di judo. Stiamo parlando del Grand Slam di Parigi, uno dei tornei più affascinanti e prestigiosi del World Tour, che si terrà sui tatami dell’Accor Arena di Bercy da sabato 7 a domenica 8 febbraio. Attesi oltre 500 atleti provenienti da 82 Paesi diversi, tra cui un ambizioso gruppo di tredici judoka italiani. La spedizione azzurra si preannuncia estremamente competitiva grazie alla presenza di quasi tutte le stelle del movimento azzurro, oltre a qualche seconda linea di medio-alto livello e a dei giovani talenti emergenti in rampa di lancio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, il Grand Slam di Parigi apre la nuova stagione. Scutto e Bellandi guidano la spedizione azzurra

Approfondimenti su Parigi Judo

Il Grand Slam di Tashkent vede 20 judoka italiani in gara, punto di partenza della stagione 2026 di judo.

Il Grand Slam di Parigi del 2026 segna l’inizio ufficiale del World Tour di judo, ospitato dall’Accor Arena di Bercy dal 7 all’8 febbraio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Parigi Judo

Argomenti discussi: Judo, 20 italiani iscritti al Grand Slam di Tashkent. Un tris d’assi guida la spedizione azzurra; Alcaraz completa il Career Grand Slam: da Perry a Djokovic, tutti quelli che ci sono riusciti; Sofia European Open: riparte l'attività internazionale seniores; Judo, Michela Terranova argento europeo nei 57 kg.

Judo, il Grand Slam di Parigi apre la nuova stagione. Scutto e Bellandi guidano la spedizione azzurraNel weekend in cui la maggior parte dei riflettori dello sport mondiale sarà rivolta verso l'Italia per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina ... oasport.it

Judo, 20 italiani iscritti al Grand Slam di Tashkent. Un tris d’assi guida la spedizione azzurraIn attesa del primo grande appuntamento della nuova stagione previsto a Parigi tra il 7 e l'8 febbraio, sta prendendo forma progressivamente anche il ... oasport.it

NESSUNO COME CARLITOS 4 Primo successo in Australia, 7° Slam in totale e il più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam: Carlos Alcaraz ha scritto un’altra pagina di storia del tennis mondiale. E allora, riviviamola insieme #Tennis - facebook.com facebook

Carlos Alcaraz nella leggenda: vince gli Australian Open, completa il Grande Slam a 22 anni e posa con la sua coppa x.com