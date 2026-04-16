Judo ok Arezzo - Pima nella classifica di società al trofeo città di Rosignano

Al 22° Trofeo Città di Rosignano, la squadra di judo locale si è posizionata al primo posto nella classifica delle società. La competizione ha visto protagonisti atleti che hanno affrontato momenti di fatica e infortuni, ma anche di successo e determinazione. La giornata ha regalato emozioni intense, con numerosi riscatti e conferme che hanno evidenziato l’impegno degli atleti coinvolti.

Al 22° Trofeo Città di Rosignano è andato in scena un concentrato di emozioni vere: fatica, infortuni, riscatti, conferme e tanta, tantissima voglia di non mollare. Due giorni lunghi, intensi, in cui ogni atleta ha portato qualcosa sul tatami. Il sabato è partito subito in salita. L’infortunio di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Trofeo Città di Montale, foto e classifica della corsaMontale (Pistoia), 15 marzo 2026 – Con lo scenario di Piazza Matteotti a fare da cornice alla partenza, Montale ha vissuto una mattinata di sport e... Secondo trofeo di Judo for LilithIl progetto Judo for Lilith nasce con un’idea chiara e forte: usare il judo come strumento educativo e sociale.