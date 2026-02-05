Domenica 1 febbraio si è disputato il secondo Trofeo di Judo for Lilith. La competizione, ormai consolidata, richiama ogni anno più atleti e appassionati. La mattina si sono sfidati i giovani judoka, mentre nel pomeriggio si sono svolti gli incontri tra gli adulti. La manifestazione si è svolta senza intoppi, con i partecipanti che hanno dimostrato grinta e rispetto per la disciplina.

Il progetto Judo for Lilith nasce con un’idea chiara e forte: usare il judo come strumento educativo e sociale. Domenica 1 febbraio si è svolto il 2° Trofeo di Judo for Lilith, un appuntamento che ormai sta diventando una bellissima tradizione. La ASD Judo Kodokan Empoli, con il patrocinio del Comune di Fucecchio, ha organizzato questo secondo evento di gara presso il Palazzetto dello Sport di Fucecchio (FI), regalando una giornata intensa di sport, emozioni e valori veri. Il progetto Judo for Lilith nasce con un’idea chiara e forte: usare il judo come strumento educativo e sociale. Non solo competizione, ma rispetto, inclusione, crescita personale e sensibilizzazione su temi importanti come il coraggio, la consapevolezza di sé e la capacità di difendersi, dentro e fuori dal tatami.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Judo for Lilith

Ieri a Fucecchio si è svolto il secondo Trofeo

Ad Albinia si è disputata la quarta tappa del Trofeo Maremma di judo, un evento che ha visto protagonisti numerosi giovani atleti provenienti da società toscane e del Lazio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Judo for Lilith

Argomenti discussi: L’evento Judo for Lilith. Raccolti e donati 5mila euro; La palestra Senshi protagonista al 2° Trofeo For Lilith: secondo posto per la società livornese; Piccoli judoka crescono, tutti premiati al Trofeo Romagna di Castel Bolognese; Quattro domande, dodici talenti: tra kata e shiai il judo cresce in regione.

Cus Siena Judo al Trofeo nazionale Città di ComoSi è svolto domenica 1 febbraio, a Gerenzano, il Trofeo Città di Como, competizione nazionale di judo che ha richiamato circa 600 atleti provenienti da numerose regioni italiane, confermandosi un appu ... radiosienatv.it

Judo. Trofeo Italia, domina Sofia Longo. La riccionese conquista due oriÈ grande festa al Trofeo Italia di Lignano Sabbiadoro per la Judoka Riccionese, la scuola di judo convenzionata alla ... msn.com

Osama Zoghlami vince il Trofeo Sant’Agata 2026 a Catania. Secondo Meucci. Al femminile domina Nicoletta Santonocito in una gara identitaria. facebook