Durante la prima giornata dei Campionati Europei di judo 2026, svolti a Tbilisi, Odette Giuffrida ha conquistato una medaglia di bronzo. La judoka italiana ha commentato le sue sensazioni come contrastanti, ma ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. La competizione si sta svolgendo sui tatami dell’Olympic Sport Palace, con la partecipazione di diversi atleti europei.

Odette Giuffrida è stata la grande protagonista della squadra azzurra in occasione della prima giornata dei Campionati Europei di judo 2026, in corso di svolgimento sui tatami dell’Olympic Sport Palace di Tbilisi. La 31enne romana due volte medagliata olimpica ha disputato un’ottima gara nella -52 kg, fermandosi solamente in semifinale a cospetto della stella kosovara Distria Krasniqi (che ha festeggiato oggi il terzo titolo europeo di fila) e conquistando una significativa medaglia di bronzo che le vale il quinto piazzamento sul podio della carriera in una rassegna continentale. “ Per ora provo sensazioni contrastanti. Sono dispiaciuta per la semifinale perché stavo facendo un buon combattimento, l’ho mancato per poco.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, Odette Giuffrida bronzo europeo: “Sensazioni contrastanti, ma sono felice per questa medaglia”

Gefen PRIMO VS Odette GIUFFRIDA | Abu Dhabi Grand Slam 2025 | BRONZE -52 kg

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