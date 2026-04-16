Assunta Scutto, judoka di origini italiane, si trova in difficoltà dopo la sua eliminazione ai Campionati Europei di Tbilisi. La atleta, che in passato aveva ottenuto risultati di rilievo a livello mondiale, è stata sconfitta dall’atleta azera. Questa sconfitta segna il quarto risultato negativo consecutivo in quasi un anno di competizioni. La sua situazione sta suscitando preoccupazioni tra gli addetti ai lavori.

La crisi di Assunta Scutto entra in una fase preoccupante a Tbilisi. La judoka napoletana, un tempo regina del mondo, ha subito l’eliminazione ai Campionati Europei contro l’atleta azera Shafag Hamidova, confermando un trend negativo che dura da dieci mesi. Il risultato ottenuto oggi nella capitale georgiana non è un episodio isolato, ma il quarto segnale d’allarme consecutivo per la classe 2002. Nonostante fosse inserita tra le favorite per conquistare un posto sul podio nella categoria fino a 48 kg, la portacolori italiana ha svanire le proprie speranze già nel match d’esordio. Il confronto con la n.94 del ranking mondiale è stato netto:...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Judo, Assunta Scutto nel baratro: il quarto allarme a Tbilisi

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