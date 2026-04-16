Durante l'evento CinemaCon, un attore noto per il suo ruolo in Ebenezer ha parlato del suo interesse per il racconto scritto da Charles Dickens. Ha presentato un nuovo progetto cinematografico ispirato a Canto di Natale, sottolineando di aver avuto sempre un'ossessione per questa storia. L'attore ha condiviso di aver lavorato al film, che si basa sul classico letterario, durante la sua partecipazione all'evento.

L'attore, durante l'evento CinemaCon, ha presentato il progetto cinematografico ispirato al classico scritto da Charles Dickens. Paramount ha presentato ufficialmente le prime scene tratte dal film Ebenezer: A Christmas Carol, il nuovo adattamento del classico di Charles Dickens che avrà come protagonista Johnny Depp. La star del cinema, scelta dal regista Ti West per il ruolo di Scrooge, ha rivelato al CinemaCon di essere sempre stato 'ossessionato' dalla storia del 1843. Una storia che ha conquistato Johnny Depp Sul grande schermo si racconterà di nuovo la storia di Ebenezer Scrooge, alle prese con le visite dei fantasmi del Natale Passato, Presente e Futuro.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Johnny Depp, protagonista di Ebenezer: "Sono sempre stato ossessionato da Canto di Natale"

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