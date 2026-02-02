johnny depp irriconoscibile nei panni di scrooge nelle prime foto di ebenezer

Johnny Depp si mostra irriconoscibile nei panni di Scrooge nelle prime foto del nuovo adattamento di

La star trasformista torna ad abbracciare il fantasy e il fiabesco nel nuovo adattamento di Canto di Natale di Dickens diretto da Ti West. Che Johnny Depp ami i travestimenti non è un mistero per nessuno. Dopo una serie di vicissitudini legali e non il divo è tornato a fare ciò che ama di più, cioè camuffare la propria immagine immergendosi in ruoli fuori dal comune, nel nuovo adattamento di Canto di Natale di Dickens. Le prime foto dal set diffuse lo mostrano arcigno, ingrigito e irriconoscibile nei panni di Ebenezer Scrooge. Le foto rubate dal set dal Daily Mail mostrano Depp completamente trasformato nel burbero Scrooge al fianco di Andrea Riseborough, che interpreta il Fantasma del Natale Passato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Johnny Depp torna a Hollywood e si trasforma nel celebre personaggio di Ebenezer Scrooge per il nuovo film “Ebenezer: A Christmas Carol”.

Il nuovo adattamento di A Christmas Carol promette di rivoluzionare il classico natalizio con un cast stellare e una regia d’autore.

