Ian McKellen innamorato di Johnny Depp sul set di Ebenezer | Portava un' atmosfera meravigliosa

Durante le riprese di Ebenezer: A Christmas Carol, tra costumi d'epoca e ambientazioni gotiche, si è verificato un incontro tra due attori noti. Ian McKellen ha dichiarato di aver provato un senso di affetto nei confronti di Johnny Depp, sottolineando come la presenza dell’attore abbia portato un’atmosfera particolare sul set. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli di questa interazione.

Sul set di Ebenezer: A Christmas Carol, tra costumi d'epoca e atmosfere gotiche, è successo qualcosa di inatteso: un incontro artistico tra Ian McKellen e Johnny Depp che ha trasformato il lavoro in un'esperienza "festosa". Ian McKellen ha voluto elogiare Johnny Depp dopo aver lavorato insieme in Ebenezer: A Christmas Carol. Tra entusiasmo e ironia, l'attore racconta un set sorprendentemente armonioso mentre Depp si prepara al suo ritorno nel cinema mainstream. Un set, un incontro tra McKellen e Depp Le parole di Ian McKellen non lasciano spazio a interpretazioni: "Mi sono innamorato di lui". Il riferimento è a Johnny Depp, protagonista del nuovo adattamento di Ebenezer: A Christmas Carol, diretto da Ti West. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ian McKellen "innamorato" di Johnny Depp sul set di Ebenezer: "Portava un'atmosfera meravigliosa" Leggi anche: Johnny Depp irriconoscibile nelle prime foto dal set di Ebenezer: A Christmas Carol. L'attore è Scrooge nella nuova versione horror Johnny Depp irriconoscibile nei panni di Scrooge nelle prime foto di EbenezerLa star trasformista torna ad abbracciare il fantasy e il fiabesco nel nuovo adattamento di Canto di Natale di Dickens diretto da Ti West.