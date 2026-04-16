Una donna di 31 anni è deceduta a Vigevano dopo essere stata investita da un'auto a seguito di un incidente in moto. La vittima, madre di due figli, si trovava sul luogo dell'incidente quando l'auto l'ha colpita. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sul coinvolgimento di altre eventuali persone o veicoli. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli agenti.

Jennifer Pedano, di 31 anni, madre di 2 figli, è morta a Vigevano travolta da un’auto dopo un incidente in moto. Per motivi al momento non ancora noti, la donna ha perso il controllo dello scooter ed è caduta in terra, finendo col corpo oltre lo spartitraffico centrale. Un’auto che sopraggiungeva nella direzione opposta non è riuscito a evitare l’impatto, che è risultato purtroppo fatale. La ricostruzione dell'incidente mortale di Jennifer Pedano a Vigevano I soccorsi a Jennifer Pedano Le indagini sull'incidente di Jennifer Pedano a Vigevano Chi era Jennifer Pedano La ricostruzione dell’incidente mortale di Jennifer Pedano a Vigevano A ricostruire la dinamica dell’incidente mortale che è costato la vita a Jennifer Pedano a Vigevano è Prima Pavia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Jennifer Pedano morta a Vigevano travolta da un'auto dopo l'incidente in moto, la 31enne era madre di 2 figli

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la Repubblica. . È bastato un attimo, una sbandata con lo scooter. Jennifer Pedano, 31 anni, ha perso la vita mentre era in sella al suo scooter Kymco People in corso Brodolini a Vigevano, un lungo e largo rettilineo, intervallato da semafori e rotonde. A divider - facebook.com facebook