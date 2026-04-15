A Vigevano, una donna di 32 anni è deceduta dopo un incidente stradale avvenuto ieri. La vittima, residente in città, è stata sbalzata dalla moto durante un violento impatto con un altro veicolo. L’incidente si è verificato nel centro abitato e ha coinvolto anche altri mezzi presenti sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo per la donna non c’era più nulla da fare.

Vigevano (Pavia), 15 aprile 2026 – Un impatto violentissimo, che non le ha lasciato scampo. Jennifer Pedano, vigevanese, avrebbe compiuto 32 anni a luglio. È morta martedì sera per le conseguenze dell’incidente in cui era stata coinvolta poco prima delle 18 mentre, in sella al suo motorino, stava percorrendo corso Brodolini, una delle strade ad alto scorrimento che fungono da circonvallazione interna della città. La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale intervenuti per i rilievi. https:www.ilgiorno.itcronacavittime-della-strada-lombardia-investimenti-pedoni-ciclisti-nmur7o1v La dinamica .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vigevano, Jennifer Pedano non ce l’ha fatta: morta la mamma di 32 anni sbalzata dalla moto

Notizie correlate

Tamara Ricci è morta, la giovane mamma di Corchiano non ce l'ha fatta: la malattia affrontata con amore e coraggioCorchiano piange Tamara Ricci, giovane mamma di 34 anni, scomparsa dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il colangiocarcinoma, una rara e...

Incidente a Capostrada, Federico non ce l’ha fatta. È morto in moto a 54 anniPistoia, 9 marzo 2026 – Non ce l'ha fatta Federico Baldesi, 54 anni, vittima del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato lungo la...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Morta nella notte la 31enne caduta dallo scooter e investita a Vigevano: ecco chi è la vittima; Vigevano, non ce l'ha fatta la giovane donna rimasta coinvolta nell'incidente di corso Brodolini.

Vigevano, Jennifer Pedano non ce l’ha fatta: morta la mamma di 32 anni sbalzata dalla motoL’incidente in corso Brodolini martedì 14 aprile nel tardo pomeriggio. La corsa disperata al Niguarda di Milano, dove la donna è spirata poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso. Lascia due figli pi ... ilgiorno.it

Morta Jennifer Pedano dopo l’incidente in scooter a Vigevano: la corsa in ospedale e poi il decesso nella notteLa giovane era rimasta coinvolta nel violento schianto avvenuto in corso Brodolini. Dopo il trasporto al Niguarda di Milano, per lei non c’è stato nulla da fare. Non ce l’ha fatta Jennifer Pedano, la ... alphabetcity.it

Sbanda con lo scooter, cade e viene travolta da un’auto: morta Jennifer Pedano, 31 anni milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

la Repubblica. . È bastato un attimo, una sbandata con lo scooter. Jennifer Pedano, 31 anni, ha perso la vita mentre era in sella al suo scooter Kymco People in corso Brodolini a Vigevano, un lungo e largo rettilineo, intervallato da semafori e rotonde. A divider facebook