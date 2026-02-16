La quiete prima della tempesta | Missione Shelter trailer ufficiale e trama del film con Jason Statham
La tensione cresce mentre il trailer di Missione Shelter mostra Jason Statham alle prese con una missione rischiosa. Il film, diretto da Ric Roman Waugh, svela scene di azione intense e un’ambientazione urbana in tumulto. Nel video, l’attore britannico si prepara a affrontare avversari spietati in un mondo pieno di pericoli.
“La quiete prima della tempesta” non è solo una frase ad effetto: è il clima che attraversa il trailer ufficiale di Missione Shelter, action thriller diretto da Ric Roman Waugh con Jason Statham protagonista. Un racconto di isolamento, sopravvivenza e redenzione, che promette tensione crescente e un ritmo implacabile. Dal 18 febbraio al cinema. Un uomo solo su un’isola: quando l’isolamento non basta più. Il film ruota attorno a Mason, un uomo schivo e solitario che vive su una remota isola costiera, lontano da tutto e da tutti. Non è semplice desiderio di quiete: il suo isolamento è una scelta radicale, quasi una protezione. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Missione Shelter | Il trailer italiano: Jason Statham torna in azione
Il trailer italiano di Missione Shelter è ora disponibile, offrendo uno sguardo alle nuove avventure di Jason Statham.
Shelter: Jason Statham in azione nel trailer del suo nuovo film
Un po' a sorpresa Ric Roman Waugh firma un film che sì ricalca la struttura degli ultimi di #JasonStatham, ma inserisce dentro qualcosa di nuovo e la rende migliore. Ecco la nostra recensione di #MissioneShelter, al cinema dal 19 febbraio. - facebook.com facebook