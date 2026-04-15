Jasmine Paolini è stata eliminata al primo turno del torneo WTA 500 di Stoccarda, noto come Porsche Tennis Grand Prix, che si gioca sulla terra rossa indoor alla Porsche Arena. La giocatrice italiana ha perso in due set contro un’avversaria non qualificata dopo aver disputato il suo primo match del torneo. La competizione si sta svolgendo nella città tedesca di Stoccarda.

Finisce all’esordio l’avventura di Jasmine Paolini al ‘Porsche Tennis Grand Prix’, torneo Wta 500 che si sta disputando sulla terra rossa indoor della ‘Porsche Arena’ di Stoccarda, in Germania. L’azzurra ha perso contro la turca Zeynep Sonmez, n.79 WTA, proveniente dalle qualificazioni, con un doppio 6-2 in un’ora e 15? di gioco. Dream debut! Zeynep Sonmez defeats fifth seed Jasmine Paolini in straight sets?? pic.twitter.comPrkmYcPE9A — Porsche Tennis (@PorscheTennis) April 15, 2026 Jasmine al Roland Garros. Nove gli italiani che figurano nelle entry list maschile e femminile del Roland Garros, il secondo Slam del 2026, in programma sulla terra rossa dell’impianto parigino intitolato a un’icona dell’aviazione dal 24 maggio al 7 giugno.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Jasmine Paolini eliminata dal Wta 500 di Stoccarda: l’azzurra ko in 2 set

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La numero 8 del mondo è ko. Un brutto stop per Jasmine Paolini che saluta immediatamente il WTA di Stoccarda. Una brutta sconfitta in termini proprio di gioco (e punteggio) contro la turca Sonmez. La numero 79 del mondo si è imposta con un 6-2; 6-2; gioca - facebook.com facebook

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