Jasmine Paolini si è dovuta arrendere al primo turno del torneo WTA500 di Stoccarda, dopo una sconfitta netta contro la tennista turca. La giocatrice italiana, attualmente numero 8 del mondo, ha perso in due set contro l’avversaria. La partita si è conclusa con un punteggio che ha lasciato poche possibilità di recupero per Paolini, interrompendo bruscamente il suo percorso nel torneo.

Si ferma immediatamente il cammino di Jasmine Paolini nel WTA500 di Stoccarda. L’azzurra (n.8 del mondo) è stata nettamente sconfitta dalla turca Zeynep Sonmez (n.79 del ranking) col punteggio di 6-2 6-2 in 1 ora e 16 minuti di gioco. Un match in cui la toscana non ha mai trovato precisione nei propri colpi, sbagliando molto e non costruendo con logica il proprio tennis. Di contro, la turca sentiva molto bene la palla e soprattutto lungo la diagonale di rovescio ha fatto una grande differenza. Non inizia bene la stagione sul rosso per Jasmine e ci sarà di che pensare in vista di quel che sarà, pensando ai prossimi impegni a Madrid, Roma e soprattutto Parigi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Brutto colpo per Jasmine Paolini: severa sconfitta contro Sonmez a Stoccarda

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