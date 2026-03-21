A Miami, nel secondo appuntamento del Sunshine Double, Jannik Sinner si prepara a scendere in campo con entusiasmo e fiducia, forte della vittoria a Indian Wells. L’obiettivo del tennista italiano è proseguire il momento positivo, mentre Carlos Alcaraz, suo avversario, si trova in difficoltà a causa di un logoramento fisico. La competizione si avvia con questi due protagonisti pronti a sfidarsi sulla terra battuta.

Il secondo capitolo del Sunshine Double riparte da Miami, dove Jannik Sinner arriva con entusiasmo, fiducia e la concreta possibilità di allungare il momento positivo dopo il successo a Indian Wells. L’azzurro si presenta in Florida con l’obiettivo dichiarato di andare lontano e confermare quanto mostrato nelle ultime settimane. In conferenza stampa, il 24enne altoatesino ha parlato chiaramente delle sue sensazioni, sottolineando quanto sia importante tornare a giocare a Miami dopo l’assenza dello scorso anno: “ Ho grandi speranze in vista di questo torneo. Significa molto per me tornare a competere a Miami dopo non averlo fatto lo scorso anno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, allarme rosso per Carlos Alcaraz: "Si sta logorando"

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