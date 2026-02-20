Perché ha perso Jannik Sinner allarme rosso | cosa è successo davvero a Doha
Jannik Sinner ha perso contro un avversario più forte nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, lasciando tutti sorpresi. La sconfitta, arrivata dopo un match intenso, solleva dubbi sulle condizioni fisiche del tennista italiano, che ha mostrato segni di fatica durante il secondo set. La partita si è conclusa con un punteggio che ha sorpreso gli appassionati, considerando le aspettative precedenti. Ora, l’attenzione si sposta sulle prossime settimane e sulla possibile ripresa di Sinner. La sua presenza nei tornei futuri resta in bilico.
L’eliminazione di Jannik Sinner nei quarti di finale dell’ Atp 500 di Doha ha il sapore della sorpresa, ma anche quello di un segnale che nel circuito inizia a farsi insistente. Il numero due del mondo si è fermato contro il giovane ceco Jakub Mensik, arresosi al termine di una battaglia in tre set chiusa con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-3. Un ko che arriva in un momento delicato della stagione e che, soprattutto, si consuma su quella che per l’azzurro è da sempre la superficie più congeniale, il cemento. >> Annuncio choc, l’attore è morto: cinema e tv in lutto Il match si era aperto con un primo set equilibratissimo, deciso al tie-break, dove Mensik ha mostrato una freddezza da veterano.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
