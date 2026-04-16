Jakala ha annunciato l’ingresso di Matteo Nisi come responsabile della nuova area ‘AI for Activation & Media Intelligence’. Questa iniziativa mira a rafforzare l’impegno del Gruppo nel settore dei dati, dell’intelligenza artificiale e dell’attivazione digitale. Nisi assume incarichi strategici per sviluppare progetti legati a queste tecnologie, contribuendo a consolidare la posizione dell’azienda in queste aree. La nomina rappresenta una novità all’interno dell’organizzazione.

Jakala annuncia l’ingresso di Matteo Nisi, che assume la responsabilità della nuova area strategica ‘ Ai for Activation & Media Intelligence ‘, “a ulteriore rafforzamento del posizionamento del Gruppo in ambito Data & Ai e Digital Activation”. Laureato in Ingegneria Elettronica, con una tesi sulle nascenti Reti Neurali – uno degli ambiti che avrebbe poi abilitato gli sviluppi dell’ Intelligenza Artificiale – Matteo Nisi ha iniziato il proprio percorso professionale in consulenza in ambito System Integrator. Dopo 6 anni ha esordito nel martech guidando team tecnici per l’analisi dei dati, contribuendo a portare in Italia l’emergente approccio dei big data.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Jakala, Nisi guida la nuova area ‘AI for Activation & Media Intelligence’

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