R&I Europa indietro rispetto ai competitor globali Italia è moderate innovator e resta sotto la media UE

L’Europa resta indietro quando si tratta di investimenti in ricerca e innovazione. Nel 2024, l’Unione Europea ha destinato 403 miliardi di euro a questo settore, ma rappresenta solo il 2,24% del PIL, ancora lontano dal 3% che si era prefissata. L’Italia si posiziona come “moderate innovator”, sotto la media europea, e i numeri evidenziano come i competitor globali, come Corea del Sud, Stati Uniti, Giappone e Cina, continuino a superare l’Europa in questa corsa.

Nel 2024 l’UE ha investito 403 miliardi di euro in R&I, pari al 2,24% del PIL, un livello ancora distante dal target del 3% e inferiore a quello dei principali competitor globali, come Corea del Sud, Stati Uniti, Giappone e Cina. All’interno dell’Unione, poi, permangono forti asimmetrie tra Stati membri: pochi Paesi superano stabilmente il 3% del PIL in R&S, mentre diversi restano sotto l’1%. L’Italia, con una spesa pari all’1,38% del PIL, si colloca sotto la media UE e nel gruppo dei “Moderate Innovators”. Nonostante segnali di miglioramento, il sistema nazionale continua a scontare criticità strutturali, tra cui il sotto-investimento privato, il divario tra grandi imprese e PMI, la debolezza della finanza per l’innovazione e la fragilità del capitale umano. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - R&I, Europa indietro rispetto ai competitor globali. Italia è “moderate innovator” e resta sotto la media UE Approfondimenti su Europa R&I Produttività in calo nel 2024: Italia indietro rispetto all’Europa Nel 2024, l’Italia registra un calo della produttività del lavoro e del prodotto totale di fattoria, evidenziando un arretramento rispetto all’Europa. Le rinnovabili superano il carbone in Europa ma l’Italia resta indietro Nel 2025, le fonti rinnovabili in Europa hanno superato il carbone, rafforzando la transizione verso un’energia più sostenibile. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Europa R&I Argomenti discussi: L'Europa è indietro di 20 anni rispetto alla Cina nella tecnologia delle batterie. Lo ha detto il 'papa dell'auto'; Europa League, il sorteggio dei playoff: il Bologna (ri)trova una vecchia conoscenza. R&I, Europa indietro rispetto ai competitor globali. Italia è moderate innovator e resta sotto la media UEAll’annual meeting di Connact, aziende e organizzazioni incontreranno i rappresentanti istituzionali italiani e europei. Appuntamento a Bruxelles il 4 febbraio ... panorama.it Il direttore del Center Automotive Research di Bochum lancia l'allarme: l'Europa è clamorosamente indietro sulle auto elettriche. https://auto.everyeye.it/notizie/cina-auto-20-annieuropa-secondo-esperto-857036.htmlutm_medium=Social&utm_source=Face - facebook.com facebook L'Europa è già rimasta indietro nella corsa globale all'Ai E fino a che punto l'Ue dovrebbe spingersi per recuperare il ritardo Partecipate al nostro sondaggio e condividete la vostra opinione #EuXl x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.