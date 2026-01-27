Confimprese-Jakala consumi giù in Campania | -1,8% sotto la media nazionale Napoli fanalino di coda

La regione della Campania ha registrato una diminuzione dei consumi del 1,8% nel 2025, superando la media nazionale. Napoli si trova tra le città con i valori più bassi, evidenziando una fase di rallentamento economico che coinvolge l’intero territorio regionale.

La Campania chiude il 2025 con una contrazione dei consumi pari a -1,8%, un dato peggiore della media nazionale (-1,4%) e che colloca la regione nella parte bassa della classifica italiana. È quanto emerge dal rapporto dell’Osservatorio permanente sui consumi Confimprese-Jakala, che certifica un quadro di debolezza diffusa nel Mezzogiorno, legata soprattutto alla perdita di potere d’acquisto delle famiglie. Nel corso dell’anno, i consumi hanno risentito di un contesto segnato da incertezza economica, inflazione persistente e pressioni crescenti sul carrello della spesa. In Campania pesa anche una tredicesima con una crescita reale molto contenuta, la più bassa degli ultimi quattro anni, che ha inciso negativamente sulla capacità di spesa delle famiglie.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Campania Consumi

Ultime notizie su Campania Consumi

