Italia-Usa Renzi | Meloni è una banderuola segue il vento

Durante un intervento pubblico, un esponente politico ha commentato le recenti scelte di una leader di governo, affermando che si sposterebbe tra diverse posizioni a seconda delle circostanze. La dichiarazione si riferisce ai cambiamenti di orientamento di questa figura in relazione a figure internazionali e alle alleanze politiche. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di discussione sulla politica estera e le alleanze internazionali.

ROMA - "Giorgia Meloni è una banderuola, va di qua o di là a seconda del vento. Stava con Putin e ora con Zelensky, prima con Biden, poi con Trump, ora contro Trump. Preferisco chi perde una battaglia per le sue idee piuttosto che una banderuola che va di qua o di là". È il giudizio di Matteo Renzi, ospite di 'Omnibus' su La7. La conseguenza di questo giudizio è che per Renzi la difesa del pontefice fatta dalla Meloni, "con 12 ore di ritardo", è dettata dalla necessità di recuperare consensi: "Non c'entra il Papa, lei è sotto botta per il referendum. Quando perdi il referendum ti cambia tutto. Ma se Meloni ha l'esigenza...🔗 Leggi su Lopinionista.it

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