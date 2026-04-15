Meloni sotto accusa | l’Italia è solo una serva degli USA?

Durante il programma televisivo di La7, un giornalista ha criticato la linea di politica estera adottata dal governo, sottolineando come l’Italia sembri seguire passivamente le decisioni degli Stati Uniti. L’intervento si è concentrato sulla gestione delle alleanze internazionali e delle relazioni diplomatiche, con accuse di subordinazione e mancanza di autonomia. La discussione ha acceso un dibattito acceso tra gli ospiti, evidenziando tensioni sulla direzione della politica estera del paese.

Durante il dibattito televisivo di Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio ha lanciato un attacco durissimo alla gestione della politica estera di Giorgia Meloni. Il direttore del ha accusato la premier di aver agito come una sorta di Ponzia Pilata nelle relazioni internazionali, descrivendo l’Italia e la sua guida come semplici esecutrici degli interessi statunitensi. L’illusione dell’autonomia e il ruolo dei servitori. Il fulcro della critica mossa da Travaglio riguarda la natura stessa delle relazioni tra Roma e Washington. Secondo l’analista, l’Italia non si è comportata come un partner paritario, ma come un gruppo di camerieri alle prese con le direttive americane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni sotto accusa: l’Italia è solo una serva degli USA? Meloni non preavvisata sull’Iran, colpita base italiana in Kuwait “ma tutti incolumi” Meloni sull’Iran: “Italia non in guerra, basi Usa solo con ok Parlamento”Qualiano, via Pergolesi: iniziati i lavori per riparare i danni della fibra ottica, ma solo metà strada è stata sistemata Sanità digitale e... Meloni: basi USA in Italia, sì ma solo se il ParlamentoLa tensione internazionale si è fatta sentire anche nei corridoi del Senato, dove la premier Giorgia Meloni ha chiarito la posizione italiana sulla...