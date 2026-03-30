Israele tortura e genocidio come metodo | Il rapporto ONU che trasforma la denuncia in accusa politica

Un rapporto presentato al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite descrive le violazioni commesse nei Territori palestinesi occupati, con riferimenti a pratiche di tortura e accuse di metodi di genocidio. La relazione, redatta da una relatrice speciale, fornisce dettagli su presunte azioni di violenza e abusi, e ha suscitato reazioni politiche e diplomatiche tra le parti coinvolte.

Il rapporto presentato da Francesca Albanese al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite non aggiunge soltanto nuovi elementi alla lunga lista delle violazioni commesse nei Territori palestinesi occupati. Compie un salto ulteriore, molto più grave sul piano politico e giuridico: afferma che la tortura non è una degenerazione occasionale della guerra, ma una componente strutturale del progetto di dominio israeliano sulla popolazione palestinese. Non più, dunque, episodi estremi o deviazioni di apparati fuori controllo, ma una tecnica coerente di distruzione fisica, psichica e collettiva. Il rapporto lo dice in modo netto: dall’ottobre 2023 la tortura custodiale e non custodiale ha raggiunto una scala tale da integrarsi nella dinamica genocidaria e nel più ampio sistema di apartheid coloniale. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Israele, tortura e genocidio come metodo: Il rapporto ONU che trasforma la denuncia in accusa politica Articoli correlati L’Iran accusa gli USA all’ONU: «Il massacro nella scuola di Minab era deliberato». L’accusa di genocidioIl Ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha denunciato all’ONU il bombardamento della scuola elementare Shajareh Tayyebeh a Minab,... Leggi anche: Ancora orrore in Sudan, Onu denuncia prove di un genocidio