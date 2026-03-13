Tragedia sulla statale ci sono morti | lo schianto è stato devastante Chilometri di coda e traffico paralizzato

Venerdì 13 marzo si è verificato un grave incidente sulla SS148 Pontina, coinvolgendo un tir che, perdendo il controllo, ha superato la barriera centrale e si è scontrato con veicoli in direzione opposta. L’impatto ha causato vittime e distruzione, provocando chilometri di coda e paralizzando il traffico lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Un grave incidente stradale ha segnato la mattinata di venerdì 13 marzo lungo la SS148 Pontina. Un tir, diretto verso Roma, avrebbe perso il controllo, superando la barriera centrale e finendo nella carreggiata opposta: l’impatto con le auto in arrivo è stato devastante. Il bilancio è di due vittime e pesanti ripercussioni sulla viabilità. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo pesante avrebbe improvvisamente sbandato, rompendo il guardrail centrale e invadendo l’altro senso di marcia. A quel punto avrebbe colpito i veicoli che procedevano in direzione opposta, senza lasciare possibilità di evitare lo scontro. Incidente sulla SS148 Pontina ad Aprilia: cosa è successo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tragedia sulla statale, ci sono morti: lo schianto è stato devastante. Chilometri di coda e traffico paralizzato Articoli correlati Leggi anche: Camion finisce fuori strada, un ferito: chilometri di coda sulla statale Tragedia in Italia, auto si schianta contro un tir. Traffico in tilt, chilometri di codaIl sole era sorto da poco, filtrando tra le nebbie mattutine che ancora avvolgevano l’asfalto lucido, mentre il ritmo regolare del motore... Campagna. Incidente mortale sull'A2, le vittime sono due giovani di 23 e 30 anni Tutti gli aggiornamenti su Tragedia sulla statale ci sono morti lo... Temi più discussi: Camion finisce fuori strada, un ferito: chilometri di coda sulla statale; Morta nell’incidente in moto. Patteggiano i due coinvolti; Drammatico incidente in Via del Mare: furgoncino esce fuori strada, morto il conducente - FoggiaToday; Camion carico di gas tampona una cisterna e si rovescia sull'A4: esplosioni e fumo nero. Autostrada chiusa per ore. Tragedia sulla Statale: 17enne perde la vita in un incidente (NOME)Lo scontro tra un’auto e una moto è stato fatale per il giovane. Traffico paralizzato e sensi unici alternati per permettere i rilievi ... zoom24.it Tragedia in Calabria: scontro devastante sulla statale, un morto e un ferito?Un uomo ha perso la vita nel violento impatto tra due auto. Traffico in tilt mentre procedono gli accertamenti delle forze dell'ordine ... zoom24.it Hormuz: la faglia energetica del mondo tra guerra, mine e shock petrolifero. Nella geografia strategica del XXI secolo esistono pochi luoghi capaci di condensare, in pochi chilometri di mare, una tale concentrazione di potere geopolitico. Lo Stretto di Hormuz, - facebook.com facebook Terremoto di magnitudo 5.9 nel golfo di Napoli a 414 chilometri di profondità - Rilevato 3 minuti dopo la mezzanotte dall'Ingv: epicentro al largo di Capri. Non avvertito dalla maggior parte della popolazione a causa elevata profondità ipocentro @TgrRai x.com