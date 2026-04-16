Italia incidente mortale in rotonda | la vittima conosciuta da tutti Volo impressionante

Una mattina tragica si è consumata lungo la Statale 42, tra Spirano e Stezzano, in provincia di Bergamo. Un incidente mortale si è verificato in una rotonda, provocando la morte di una persona conosciuta nella zona. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un volo impressionante che ha coinvolto il veicolo, lasciando senza vita il conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato niente da fare.

Un risveglio traumatico ha segnato la mattinata lungo la Statale 42, in un tratto stradale che collega i comuni di Spirano e Stezzano, nella bergamasca. Erano le prime luci dell’alba quando un camionista di passaggio, percorrendo la rotatoria che si innesta sulla Provinciale 119, ha notato un’irregolarità inquietante nell’area erbosa che spartisce le carreggiate. Avvicinatosi per controllare, l’uomo si è trovato di fronte a una scena agghiacciante: il corpo senza vita di un uomo riverso nel prato. Immediata è scattata la chiamata al 112, ma il tragico destino del motociclista si era già compiuto nel silenzio della notte. Il dramma di Fabio Benini: un volo fatale nel buio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, incidente mortale in rotonda: la vittima conosciuta da tutti. Volo impressionante Notizie correlate Leggi anche: Incidente mortale a Napoli: travolto da scooter, vittima per Borrelli sarebbe deceduta. Incidente mortale a Cologna: la vittima è un giovane centauroDrammatico incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, sulla statale 18, all'altezza di Cologna di Pellezzano. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incidenti a Pasqua e Pasquetta, bilancio tragico: già 27 morti sulle strade italiane. L’ultimo a Noviglio; San Severo, incidente mortale in autostrada: un'auto finisce contro una cuspide di deviazione in cemento: muore 69enne. Ferita una donna; Incidente in galleria sulla A1 tra Calenzano e Barberino: tratto chiuso; Incidente mortale sull’A14: muore un 21enne, sette giovani feriti. INCIDENTE MORTALE, SI RISVEGLIA L’UNICO SOPRAVVISUTO DELL’AUTOÈ passata poco più di una settimana da quel tragico incidente che ha visto morire tre delle quattro persone all’interno dell’abitacolo che si è scontrato con un mezzo pesante, sulla via Emilia Ovest, ... tvqui.it Incidente stradale a Lecce, muore il figlio 21enne di un consigliere regionaleA perdere la vita Antonio Basile, 21 anni, di Porto Cesareo, figlio del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Dino Basile. La vittima era alla guida di un Suv, una Mercedes Glc, quando, per cause ... ansa.it Per i primissimi weekend (veramente) al mare... Su un’esclusiva spiaggia o su uno scoglio a picco sul mare, ecco 14 indirizzi dove vivere un’esperienza di gusto e di relax in una cornice magica https://ad-italia.visitlink.me/lem7Ht facebook #Marotta: "Meno male che in Italia ci sono le proprietà straniere". Poi parla del rinnovo di Chivu x.com