Incidente mortale a Cologna | la vittima è un giovane centauro

Un grave incidente sulla statale 18 a Cologna di Pellezzano ha causato la perdita di vita di un giovane centauro. L’accaduto si è verificato nel pomeriggio e sono in corso le verifiche delle autorità competenti. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia della vittima in un momento di grande dolore.

