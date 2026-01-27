Incidente mortale a Cologna | la vittima è un giovane centauro

Un grave incidente sulla statale 18 a Cologna di Pellezzano ha causato la perdita di vita di un giovane centauro. L’accaduto si è verificato nel pomeriggio e sono in corso le verifiche delle autorità competenti. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia della vittima in un momento di grande dolore.

Drammatico incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, sulla statale 18, all'altezza di Cologna di Pellezzano. Purtroppo, ha perso la vita un giovane centauro, rimasto vittima del sinistro. Il suo scooter, infatti, è finito contro un palo di cemento.

