Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dopo il devastante incidente in Corso Garibaldi, che ha portato alla morte di due donne, un altro sinistro ha scosso Napoli nella serata di ieri. Questa volta, un uomo è stato investito da una giovane alla guida di uno scooter in Corso Vittorio Emanuele, una delle vie più frequentate della città. L’incidente ha avuto luogo mentre l’uomo, un rinomato scrittore locale, stava passeggiando. Il conducente dello scooter, ancora da identificare, ha travolto l’uomo, lasciandolo a terra in gravi condizioni. I soccorsi sono stati allertati immediatamente e il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Incidente mortale a Napoli: travolto da scooter, vittima per Borrelli sarebbe deceduta.

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