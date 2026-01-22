Frana tutto Bambini intrappolati tra le macerie si scava | soccorsi sul posto

Una frana improvvisa ha interessato un campeggio sulla costa dell’Isola del Nord in Nuova Zelanda, causando l’isolamento di alcune persone e la presenza di bambini tra le macerie. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso per estrarre i superstiti e valutare l’entità dei danni. La situazione rimane sotto controllo mentre le squadre di emergenza lavorano per garantire la sicurezza e prestare assistenza.

Una violenta frana ha colpito un campeggio turistico sulla costa dell’Isola del Nord, in Nuova Zelanda, trasformando una normale vacanza in un grave incidente di protezione civile. Nei pressi del Mount Maunganui Beachside Holiday Park, un versante della collina sovrastante è collassato improvvisamente, travolgendo strutture, roulotte e veicoli. Le squadre di emergenza sono al lavoro da ore per individuare i dispersi, tra cui risultano anche alcuni bambini, mentre le autorità parlano di uno degli eventi meteo più critici registrati nella zona negli ultimi anni. Dalle prime informazioni diffuse dai servizi di emergenza, la frana sarebbe avvenuta nelle prime ore del mattino, quando nel campeggio erano ancora presenti decine di villeggianti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: “Frana tutto”. Bambini intrappolati tra le macerie, si scava: i soccorsi disperati Si scava tra le macerie e ciò che rimane di GazaA Gaza, le squadre di protezione civile lavorano incessantemente tra le macerie delle abitazioni distrutte, recuperando i resti delle famiglie coinvolte. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Nuova Zelanda, frana su un campeggio: decine di dispersi, tra cui bambini; Frana travolge un campeggio in Nuova Zelanda: Molti dispersi, anche bambini. Si cercano sopravvissuti; Frana tutto. Bambini intrappolati tra le macerie, si scava: i soccorsi disperati; Frana tutto. Bambini intrappolati tra le macerie, si scava: soccorsi disperati. N. Zelanda: frana su campeggio, 'molti dispersi fra cui bambini'Wallington, 22 gen. (Adnkronos) - Una frana ha colpito un campeggio in Nuova Zelanda, seppellendo diverse persone, tra cui bambini. Il disastro è ... iltempo.it Nuova Zelanda, frana su un campeggio: decine di dispersi, tra cui bambiniUna frana ha travolto un campeggio a Mount Maunganui, nel nord della Nuova Zelanda, a causa delle forti piogge. Come hanno riferito politizia e soccorritori, diverse persone risultano disperse. Il fan ... tg24.sky.it Frana in Val Palot, ancora tutto fermo: i residenti protestano x.com TRIS Siracusa. . Chiusura al traffico per frana sull’arteria vitale Gela Catania. Il sindaco di Niscemi ha dichiarato che il costone è scivolato a valle. Il blocco della SP12 sta causando pesanti disagi, non solo ai pendolari, ma soprattutto al comparto agricolo, mot facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.