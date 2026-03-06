Il dipartimento sull’innovazione digitale della presidenza del Consiglio ha annunciato che entro febbraio 2027 tutti i documenti digitali, incluse le deleghe, dovranno essere caricati su It Wallet. L’obiettivo è centralizzare e rendere più accessibili i documenti ufficiali attraverso questa piattaforma. La procedura coinvolge i vari ministeri e le amministrazioni pubbliche, che dovranno adeguarsi alle nuove regole.

Il dipartimento sull’innovazione digitale della presidenza del Consiglio insieme ai ministeri dell’Economia e della Pubblica amministrazione, ha elaborato un Dpcm per definire le tempistiche esatte della realizzazione completa di It Wallet, il portafoglio digitale per i documenti dei cittadini italiani. Il programma prevede il completamento dello strumento entro febbraio del 2027, data che tutte le amministrazioni pubbliche dovranno rispettare. All’interno di It Wallet saranno presenti anche le nuove deleghe digitali, che saranno attive a partire dal 15 ottobre del 2026. Quelle richieste dagli anziani over 65 e dalle persone con disabilità avranno una procedura semplificata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - It Wallet, tutti i documenti digitali entro febbraio 2027: deleghe incluse

Leggi anche: Pa, non solo patenti e tessere sanitarie: entro un anno tutti i documenti nell’It-wallet

Leggi anche: Anche le deleghe digitali nell’It-wallet: ecco come funzioneranno e quando saranno disponibili

Contenuti utili per approfondire It Wallet tutti i documenti digitali....

Temi più discussi: Pa, non solo patenti e tessere sanitarie: entro un anno tutti i documenti nell’It-wallet; IT-Wallet si aggiorna: presto la tessera elettorale digitale per tutti gli italiani; It Wallet, tutti i documenti digitali entro febbraio 2027: deleghe incluse; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: PA, NON SOLO PATENTI E TESSERE SANITARIE: ENTRO UN ANNO TUTTI I DOCUMENTI NELL’IT-WALLET.

Pa, non solo patenti e tessere sanitarie: entro un anno tutti i documenti nell’It-walletIn un anno, il portafoglio digitale degli italiani sarà rivoluzionato. Non solo la patente e la tessera sanitaria, già presenti dalla fine del 2024. Ma anche tutti gli altri ... msn.com

IT Wallet da oggi per tutti: come aggiungere patente, tessera sanitaria e carta europea per la disabilitàDa mercoledì 4 dicembre il portafoglio digitale è disponibile per tutti i cittadini che hanno installato l’app IO sul proprio smartphone. I passaggi per caricare i propri documenti sull’applicazione. lettera43.it

6 wallet creati dal nulla, ore prima degli attacchi USA contro l’Iran. $1 milione di profitto su Polymarket. Bubblemaps ha tracciato tutto on-chain: wallet finanziati nelle 24 ore precedenti l’operazione, scommesse concentrate esattamente sul 28 febbraio, posizio - facebook.com facebook

Allarme iPhone: scoperto “Coruna”, il kit che svuota i wallet. Come proteggersi x.com