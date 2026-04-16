Nel pomeriggio, l'ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato che alle 23 italiane sarebbe entrato in vigore un cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano. L'ordine sarebbe stato dato alle 17 ora americana. Si tratta di un temporaneo stop alle ostilità tra le due parti, secondo quanto comunicato dall'ex presidente. È la decima volta che si parla di una cessazione delle ostilità in questo conflitto.

L'annuncio dopo un giro di telefonate con Aoun e Netanyahu, che non hanno avuto colloqui diretti. Tajani: «Passo in avanti cruciale per la stabilità del Medio Oriente». Il «sollievo» di Ursula von der Leyen L’annuncio l’ha dato a metà pomeriggio Donald Trump: alle 17 ora americana (le 23 in Italia) sarebbe scattato il cessate un cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele e Libano. Prima c’era stato un giro di telefonate individuali con il presidente libanese Joseph Aoun e con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, a seguito di uno stallo tra i due che inizialmente sembrava aver compromesso l’esito delle trattative. «Ho appena avuto eccellenti conversazioni con lo stimatissimo presidente Joseph Aoun, del Libano, e con il primo ministro Bibi Netanyahu, di Israele.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Israele-Libano, Trump annuncia il cessate il fuoco: «Sarà la decima guerra che faccio finire»

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