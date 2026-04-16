Israele-Libano Trump annuncia il cessate il fuoco | Sarà la decima guerra che faccio finire
Nel pomeriggio, l'ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato che alle 23 italiane sarebbe entrato in vigore un cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano. L'ordine sarebbe stato dato alle 17 ora americana. Si tratta di un temporaneo stop alle ostilità tra le due parti, secondo quanto comunicato dall'ex presidente. È la decima volta che si parla di una cessazione delle ostilità in questo conflitto.
L'annuncio dopo un giro di telefonate con Aoun e Netanyahu, che non hanno avuto colloqui diretti. Tajani: «Passo in avanti cruciale per la stabilità del Medio Oriente». Il «sollievo» di Ursula von der Leyen L’annuncio l’ha dato a metà pomeriggio Donald Trump: alle 17 ora americana (le 23 in Italia) sarebbe scattato il cessate un cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele e Libano. Prima c’era stato un giro di telefonate individuali con il presidente libanese Joseph Aoun e con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, a seguito di uno stallo tra i due che inizialmente sembrava aver compromesso l’esito delle trattative. «Ho appena avuto eccellenti conversazioni con lo stimatissimo presidente Joseph Aoun, del Libano, e con il primo ministro Bibi Netanyahu, di Israele.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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