Negli ultimi anni, i crediti deteriorati sono diventati un vero e proprio prodotto finanziario, trasformando il modo in cui le banche gestiscono il debito. Oggi, queste attività vengono trattate come strumenti di investimento, portando a un mercato più strutturato e complesso. Questa evoluzione modifica le dinamiche di gestione del rischio e influisce sulle strategie delle istituzioni finanziarie.

C’era un tempo in cui il credito aveva un volto preciso. Entravi in banca, firmavi un contratto, e sapevi con chi avevi a che fare. Se qualcosa andava storto, la controparte era chiara: la banca e il suo ufficio legale. Fine della storia. Oggi quella semplicità è diventata un ricordo quasi ingenuo. Nel mercato dei crediti deteriorati — cioè quei crediti che il debitore non riesce più a rimborsare regolarmente — il debito smette di essere una relazione e diventa un prodotto. Viene spacchettato, ceduto, riassemblato, gestito da soggetti diversi che si alternano nel tempo. Il risultato è una filiera lunga, tecnicamente sofisticata e, per chi la subisce, spesso incomprensibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crediti deteriorati: così il debito diventa un prodotto. Ma questo può rafforzare la difesa

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