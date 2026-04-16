Gustav Isaksen, giocatore che negli ultimi tempi ha messo in difficoltà il Napoli, si prepara a affrontare il Maradona in una partita importante. La sua presenza in campo è stata spesso determinante in incontri recenti, tra cui l’ultima sconfitta del Napoli in casa, avvenuta l’8 dicembre 2024 contro la Lazio, con un suo gol al 74’. Ora, il suo ruolo sarà centrale in questa sfida.

Gustav Isaksen, negli ultimi anni, è stato un vero e proprio incubo per il Napoli: basti pensare che l’ultima sconfitta al Maradona, avvenuta l’8 dicembre 2024, fu proprio contro la Lazio e decisa da un suo gol al 74’. Sabato i biancocelesti sono attesi proprio a Napoli e Isaksen sembra già pronto a esaltarsi. Il punto di Marco Ercole sul Corriere dello Sport. Isaksen aka una sentenza contro il Napoli. “Proprio contro gli azzurri il danese ha spesso trovato alcune delle sue migliori prestazioni. Partite di ritmo, di strappi, di personalità, di gol (come quello memorabile al Maradona della scorsa stagione). Quelle in cui riesce a fare la differenza, accendendo la squadra e trascinandola negli ultimi metri.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Isaksen contro il Napoli vede rosso: il Maradona sarà il suo banco di prova

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